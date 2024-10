«Big» Bronson Reed dio un giro a su carrera en WWE cuando atacó a Seth «Freakin» Rollins con nada menos que seis tsunamis durante el episodio de Raw del 5 de agosto. A 28 de octubre, los dos luchadores están rivalizando, aunque se desconoce cuando van a tener un mano a mano. En espera de ver cómo sigue su historia, el grandulón habla con Fightful de aquel brutal ataque.

► Los seis tsunamis de Bronson Reed

«Sí. Es una de esas cosas en las que, en el momento, empiezas a darte cuenta, ‘Oh, esto es más que solo un segmento normal de TV’. He atacado a personas antes en televisión, he hecho cosas similares, pero solo por la forma en que reaccionaba el público y las respuestas que estaba obteniendo en la arena, supe que cuando regresara tras bambalinas, iba a ser algo similar. Recuerdo pasar por el área de gorila y Hunter diciendo, ‘Ese momento va a vivir para siempre’. Me gusta compararlo con cuando Austin dijo su frase de ‘Austin 3:16’; espero que los seis tsunamis sean algo que cambie la forma en que me perciben y me ponga en una trayectoria más grande”. Luego, le comparan su rivalidad con Seth con la de Peter Griffin y el pollo gigante de ‘Family Guy’, a lo cual contesta así: “Definitivamente soy Peter Griffin. En mi mente, aunque esa pelea es eterna, Peter Griffin será quien termine ganando”.

Anteriormente, Bronson hablaba así de los tsunamis a Rollins:

«Creo que se suponía que iban a ser significativamente menos tsunamis. Luego, la forma en que resultó con la visión de Hunter fue que simplemente se volvió más y más. Era una de esas cosas en las que escuchas a la audiencia, puedes sentir un cambio en el público. Al hacerlo, hice los primeros dos, y estaban abucheando un poco. Parece que eso es todo. Luego salgo para el tercero, y la gente se queda como, ‘¿Qué demonios está pasando aquí?’ Entonces voy por el cuarto, y no pueden comprender lo que está sucediendo. Y para el quinto, están pidiendo más. Hay como una sed de sangre entre la multitud por alguien que también quieren. Aman a Seth Rollins. Me alegra que realmente haya funcionado, porque después del sexto me fui, y aún comenzaron a cantar y a corear su música de entrada, así que eso también funcionó.»

