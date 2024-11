Bronson Reed: «Mi sueño para WrestleMania es…»

Al igual que con «The Nigerian Giant» Omos, en los últimos días estamos hablando mucho de «Big» Bronson Reed; en su caso lo tomamos como una consecuencia de que cada día tenga más presencia en WWE. Hemos sabido de su interés en volver a luchar con Gunther, el actual Campeón Mundial de Peso Completo, leído a Seth «Freakin» Rollins dándole las gracias después de su combate en Crown Jewel, o descubierto cómo «The Wiseman» Paul Heyman lo ayudó al poco de su regreso a la compañía.

► El sueño de Bronson Reed

Una presencia que irá a más o menos dependiendo de cómo vaya respondiendo a las oportunidades que recibe, empezando por su presente rivalidad con el ex campeón del mundo. Las dos situaciones no parecen cercanas pero al mismo tiempo Rollins es una de las Superestrellas que más impacto han tenido en WrestleMania en los últimos tiempos. Así que, si saca lo mejor, es posible que pueda cumplir su sueño en el evento magno algún día. Ahora, ¿con qué sueña? Esto le dice a The Rock Station…Z93!:

«Supongo que mi momento soñado en WrestleMania sería algo como el ‘Sueño de la niñez’ de Shawn Michaels capturando el campeonato en WrestleMania. Recuerdo ver eso de niño y verlo sostener el título y arrodillarse. Sabes, eso es con lo que todos sueñan de alguna forma. Pero quizá lo haría un poco diferente, tal vez de una manera más dominante, y quizás giraría ese título alrededor de mi cabeza.»

El luchador australiano habla de cuando «The Heartbreak Kid» Shawn Michaels venció a Bret «The Hitman» Hart en la edición 12 del PLE más grande de todos ganando el título más prestigioso.

The Boyhood Dream comes true for Shawn Michaels at Wrestlemania XII pic.twitter.com/1A7RdPyVV8 — OVP – Retro Wrestling Podcast (@ovppodcast) March 13, 2024

En cuanto a girar el cinturón, es algo que Seth Rollins ha convertido, aunque hace tiempo lo hacía más, en algo característico suyo.

Seth Rollins finally did the title swing during last nights WWE live event 🔥🔥🔥pic.twitter.com/6FgQiKkNSc — Wrestle Ops (@WrestleOps) October 16, 2022