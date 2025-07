Bronson Reed masacra a Jey Uso

Después de la derrota de Sami Zayn, donde quedó fuera de acción indefinidamente gracias a Bron Breakker, el turno fue para Jey Uso, quien enfrentó a Bronson Reed.

Jey se lanzó con todo con Bronson intentando tomar la ventaja con movimientos rápidos tomando el control, sin embargo, el peso y fuerza de Reed pronto hizo que las cosas se emparejaran.

Jey no se iba a quedar atrás y, de forma sorpresiva, sacó a su rival del ring. Luego, con un tope, lo mandó contra la mesa de comentaristas. Con la ventaja de su lado, limpió la mesa, y aunque Bronson casi reaccionaba, Jey lo lanzó sobre una silla donde le acomodó una superkick. Sin embargo, cuando se disponía a lanzarse con otro tope, Reed le arrojó la silla.

BRONSON REED JUST TOOK OUT JEY USO WITH MULTIPLE TSUNAMIS.

JEY MIGHT BE OUT INDEFINITELY LIKE SAMI 💔#WWERaw pic.twitter.com/RM1uWmODuW

