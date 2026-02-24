Bronson Reed estará fuera de acción de manera indefinida

La última lucha clasificatoria para Elimination Chamber enfrentó a Bronson Reed, Jey Uso y Original El Grande Americano en un choque que se llevó a cabo en el reciente Monday Night Raw. Allí, tras varios minutos llenos de intensidad, Jey se terminó llevando la victoria al lograr la cuenta de tres sobre El Grande Americano, aunque Reed estuvo fuera de acción durante los últimos minutos.

► Planes de Elimination Chamber cambiaron con lesión de Bronson Reed

Al final del combate, Reed pareció sufrir una lesión que obligó al árbitro a revisarlo, y tras una breve pausa, la acción se reanudó solamente con los otros dos contendientes. Evidentemente, esta situación empezó a generar preocupación en el Universo WWE, quienes rápidamente inundaron las redes sociales para conocer lo que había sucedido con el miembro de The Vision.

Precisamente, durante la transmisión del programa, Michael Cole dio el parte médico unos minutos después, mencionando que Bronson Reed se había desgarrado el bíceps y que estará fuera de acción por tiempo indefinido, sin precisar mayores detalles.

Sin duda, esta es una seria baja para las aspiraciones de The Vision, quienes ya han sufrido las ausencias de Seth Rollins el año pasado, y de Bron Breakker hace pocas semanas. Con Reed fuera, el grupo habra perdido a sus tres miembros originales, quedando únicamente Logan Paul y Austin Theory como miembros activos. Evidentemente, los planes de cara a WrestleMania 42 para The Vision también han dado un cambio radical con esta situación.

Y hablando de planes, WrestleVotes destacó en sus redes sociales que la lesión de Reed inclusive impactó en la lucha dentro de la cámara de la eliminación, puesto que se mencionó que el miembro de The Vision era el hombre que tenía previsto sellar su clasificación este lunes para Elimination Chamber. Ahora, habrá que ver cómo WWE reestructura los planes para el resto del grupo, e incluso para aquel hombre encapuchado que se había encargado de atacar a The Vision durante las últimas semanas.