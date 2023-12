Generalmente, el Universo WWE (profesionales y fanáticos) están encantados con que CM Punk haya vuelto. ¿Por qué no iba a ser así? Hay quienes prefieren pensar en negativo y dar vueltas a las cosas que pueden salir mal pero eso no tiene ningún sentido. A otros simplemente no les gusta el luchador. Pero dejemos a un lado estas cuestiones para conocer a otra Superestrella que ha recibido con los brazos abiertos al Best in the World.

► Bronson Reed, feliz con CM Punk

Y puede que sea para atraparlo en ellos y aplastarlo, no debemos fiarnos de él, como bien saben Ricochet o Chad Gable, pero el caso es que Bronson Reed no tiene nada más que buenas palabras para su nuevo compañero de vestidor, con el que no coincidió, al contrario que muchos, en su primera etapa en la empresa; The Colossal empezó a trabajar en ella en 2019, cinco años después de que Punk se fuera.

«En mi opinión, creo que es bueno para la WWE. Es un gran negocio. Creo que sería tonto no traerlo. Fue algo surrealista, honestamente, verlo allí anoche y haciendo su promo en el ring. Es algo que ni siquiera hace dos meses pensé que sucedería. Así que fue muy surrealista».

Un día quizá Bronson Reed tenga la oportunidad de verse las caras con CM Punk en el encordado. De momento, está rivalizando con Ivar. Mientras, todavía no se ha confirmado quién será el primer oponente del exCampeón WWE. Aunque parece obvio que Seth Rollins, el Campeón Mundial de Peso Completo. Y algunos están empezando a hablar de un mano a mano entre ellos en WrestleMania 40.