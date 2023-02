Bronson Reed dio el primer paso para volver a WWE

Probablemente, muchos imaginan que cuando Triple H se hizo con el control creativo de la WWE tomó el teléfono para llamar a las ex Superestrellas que quería de vuelta. Seguramente, en muchos casos sí que fue así. Pero no en el de Bronson Reed. Fue el mismo luchador quien se uso en contacto con HHH para saber si estaban interesados en contratarlo nuevamente, como revela en After The Bell. Como hemos visto, sí lo estaba, lo cual no fue una sorpresa teniendo en cuenta que el “Colossal” estaba siendo empujado por su jefe en NXT.

► Bronson Reed dio el primer paso

“De hecho, estaba aquí en casa, y fue Triple H quien me llamó. Siempre tuve una gran relación con él. En ese momento, estaba trabajando con New Japan Pro-Wrestling, y parecía que podía hacer una de dos cosas. Podría haber firmado con ellos para quedarme más tiempo, o podría haber regresado a la WWE. Le envié un mensaje a Hunter solo para ver si estabainteresado. Lo estaba, así que programó una cita para llamarme. Me llamó y tuvimos una gran charla sobre todo, no solo sobre el regreso a la WWE, sino sobre la lucha libre en general; sobre qué estuve haciendo.

“Simplemente se sintió bien. Se sintió como: ‘Está bien, este es el movimiento que necesito hacer’. Le dije a Hunter: ‘No pude hacer esas cosas como [competir en un] Royal Rumble o [en] WrestleMania o [en] una Cámara de Eliminación’. Estas son las cosas que quería poder hacer. Así que estoy muy feliz de haber vuelto para poder hacer esas cosas“.

