Bronson Reed destroza a The Miz y R-Truth, pero se va suspendido

The Miz tuvo que enfrentar a Bronson Reed, esto gracias a una confusión de R-Truth quien terminó pactando la lucha.

Y es que Truth intentó animar a su amigo y aseguró que le había pactado una lucha por el Campeonato Intercontinental, contra Bron Breakker; sin embargo, lo que sucedió es que pactó una lucha contra Bronson Reed.

R-TRUTH CONFUSING BRON BREAKKER & BRONSON REED 😭

RANDY ORTON HYPING UP THE MIZ TO HIS DEATH 😂

INCREDIBLE SEGMENT 🔥#WWERAW pic.twitter.com/atzkpLt4tO

