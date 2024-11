Bronson Reed ha buscado causar impacto desde su regreso a la WWE y ahora se encuentra alineado con el nuevo Bloodline liderado por Solo Sikoa, y formarán parte del combate de WarGames en Survivor Series, donde rivalizarán contra los miembros originales de Bloodline (Reigns, Sami Zayn, Jey Uso y Jimmy Uso) y un competidor a determinar. Previo a esto, estuvo en medio de una rivalidad con Seth Rollins, a quien derrotó al pasado lunes en WWE RAW.

► Bronson Reed prometió darle una paliza a CM Punk

Durante una entrevista reciente, CM Punk señaló que le gustaría luchar contra personas como Chad Gable, «Big» Bronson Reed y oponentes «de dinero» como Roman Reigns y Cody Rhodes. Desde entonces, un clip de las palabras de Punk ha circulado en línea, y Reed tomó nota de aquello en su cuenta de X. Allí, el ex Campeón Norteamericano NXT amenazó con darle una paliza a Punk y prometió hacerle también un cambio de imagen.

«¡SOY DINERO!. ¡Le daré una paliza tan fuerte que su logotipo de Pepsi se convertirá en uno de Coca Cola, prueba la sensación, per**!»

CM Punk luchó por última vez en Bad Blood, donde derrotó a Drew McIntyre en un brutal combate Hell in a Cell. Los efectos físicos de ese combate han dejado a ambos fuera de las pantallas, y no han sido vistos más allá de ciertos eventos no relacionados con la programación semanal. Punk no estuvo en Crown Jewel y tampoco se espera que lo aparezca en Survivor Series, por lo que queda la duda respecto a cuándo volverá a las pantallas, aunque se anuncia que aparecerá en un evento en vivo durante la gira navideña el próximo mes de diciembre.