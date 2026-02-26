Bronson Reed confirma que se someterá a cirugía

El día de ayer, reportábamos aquí en SÚPER LUCHAS que Michael Cole dijo que Bronson Reed se lesionó el bíceps y estaría por fuera del ring y de WWE durante un tiempo indefinido.

► Bronson Reed será sometido a cirugía en su bíceps

Pues bien, gracias a un reporte de Mike Johnson de Pro Wrestling Insider, se ha podido saber que Reed no solo está lesionado, sino que se deberá someter a una cirugía tras una rotura de bíceps.

No se sabe el nivel del desgarro en su bíceps, pero sí se sabe que estará varios meses fuera del ring, por lo que ya es un hecho que Triple H deberá cambiar los planes originales previstos para los miembros de The Vision en WWE WrestleMania 42.

Originalmente, según el reporte de Pro Wrestling Insider, Bronson Reed estaba programado para luchar en el PPV Elimination Chamber 2026 y para WrestleMania 42.

Tras conocerse el reporte periodístico, Bronson Reed confirmó a través de este mensaje en su cuenta oficial de X, antes Twitter, que se someterá a cirugía, y dejó un mensaje de esperanza. Estas fueron sus palabras:

Appreciate the kind words. Ill be back better than ever, causing destruction like no one else can! pic.twitter.com/BGbu7DPYyY — BRONSON REED (@BRONSONISHERE) February 26, 2026

“Agradezco las palabras amables.

«¡Volveré mejor que nunca, causando destrucción como nadie más puede!”