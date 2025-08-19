Bronson Reed aún siente dolor diario en WWE

Bronson Reed está viviendo el mejor momento de su carrera en WWE después de una lesión que le cambió la vida y que le sigue afectando a día de hoy. En la edición más reciente de Raw Recap, el amigo de Seth Rollins y Bron Breakker, que como ellos opera bajo la guía de Paul Heyman, habla de ello.

«Entré al combate de WarGames y, lamentablemente, salí con una lesión que me cambió la vida. Pero volví más fuerte que nunca junto a Seth Rollins, y ahora vuelvo a ver a Roman Reigns. Tomo mi oportunidad, le falto al respeto porque sé que eso le va a afectar, y ahora voy a pelear contra él.»

«Me rompí el hueso talus completamente por la mitad. Se separó y se abrió. Esa es una lesión muy difícil de superar. Tuve que mantener el pie levantado durante tres meses. Mi pierna se atrofió. Tuve que reconstruir todo el músculo en esa pierna derecha. Aprender a caminar de nuevo, luego a correr, después a saltar y, finalmente, poder entrar en el ring y hacer todo lo que hacemos allí.»

«Y lo loco de todo esto es que, en la vida diaria —caminar, correr, hacer cosas normales— siento dolor. Pero cuando entro al ring, lo olvido. Por alguna razón, los doctores notan que en el ring puedo hacerlo todo. Así que la lucha libre fue lo que me devolvió tras la lesión. Aun así, sigo con dolor todos los días, pero sigo adelante. Es lo que es.»