Aunque está por fuera del ring debido a una dura lesión, Big Bronson Reed sigue activo en redes sociales. Recientemente, causó algo de expectativa, luego de que retó a John Cena a luchar ante él antes de su retiro, si es que se consideraba el mejor luchador del mundo.

El reto llegó como respuesta a un aficionado que le preguntó en X, antes Twitter, qué opinaba de luchar con John Cena en este año 2025. Esta fue la respuesta de Reed:

Big match John must face me before he retires if he even considers to call himself the goat.

He has never experienced the TSUNAMI! https://t.co/rd76SCZgnY

— BIG BRONSON REED (@BRONSONISHERE) January 4, 2025