Hace unos días, Bron Breakker nombraba a sus rivales soñados para WrestleMania: «Naturalmente, mis principales candidatos son mi padre Rick Steiner y mi tío Scott Steiner. Completando mi lista de cinco rivales soñados en WrestleMania, está el ex Campeón WWE Brock Lesnar, que es un fenómeno, así como los Miembros del Salón de la Fama de WWE ‘Stone Cold‘ Steve Austin y The Undertaker«.

► Una lucha nivel WrestleMania

Pero habría que añadir un sexto, aunque quizá no lo considere un sueño, ya que durante una reciente entrevista con Muscle Memory el actual Campeón Intercontinental de WWE señaló a Jacob Fatu como un gran oponente para él en «The Grandest Stage of Them All», apuntando además que seguramente nadie esté en desacuerdo. Y lo cierto es que ¿quién no querría ver ese combate?

«Creo que Jacob Fatu y yo… esa es una lucha de nivel WrestleMania. Creo que todos estarán de acuerdo con eso».

Las palabras de Breakker nos recuerdan que no hace mucho Paul Heyman comentaba: «Roman Reigns contra Jacob Fatu es un combate soñado. CM Punk contra Jacob Fatu es un combate soñado. Seth Rollins contra Jacob Fatu es un combate soñado. The Usos contra Bronson Reed y Jacob Fatu. Bron Breakker contra cualquiera, para mí, es un combate interesante«.

