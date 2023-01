Bron Breakker y Grayson Waller pelearon en el Performance Center

Mientras WWE celebraba el 30 Aniversario de Raw, en el WWE Performance Center, el centro de desarrollo de la compañía, se realizaba una clase con varios prospectos y luchadores de NXT. La misma estaba siendo referenciada, hasta cierta parte, por la Miss Indiana USA, Alexis Lete, quien a través de sus Historias de Instagram ha estado publicando su día a día desde agosto de 2022 decidió que quiere ser una Superestrella WWE.

Solo que esta clase terminó bastante mal, pues uno una pelea y varios luchadores e instructores tuvieron que intentar mediar y detener esta fuerte gresca. La misma estuvo protagonizada por Grayson Waller y Bron Breakker. Se espera una referencia a esto en el NXT de esta noche a través de USA Network y la mejor cobertura en SÚPER LUCHAS.

Waller ya había anticipado en la tarde de ayer, a través de su cuenta en Instagram, que iba a buscar al actual Campeón NXT para confrontarlo. A continuación, los videos con la pelea entre Breakker y Waller:

A fight broke out at the #WWE PC. 👀 pic.twitter.com/GyBPdNqF2o

What do we have here… pic.twitter.com/3MrZRpOhhk

— NXT Anonymous (@NXT_Anonymous) January 23, 2023