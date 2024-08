El presente Campeón Intercontinental, Bron Breakker, nunca ha estado mejor en la WWE y, en parte, nadie tiene más confianza que él:

“Creo que esta noche demostré al mundo que, durante mucho tiempo, la gente ha estado diciendo que Bron Breakker es el futuro del negocio. Hoy probé que el futuro del negocio está aquí y ahora. Este es mi Campeonato Intercontinental de Peso Pesado. Permanecerá aquí mientras yo tenga algo que decir al respecto. Demostré que soy el próximo en la fila, que soy ese tipo, que soy el mejor. Es mi momento, la era badass ha llegado«.

Embed from Getty Images

► El respeto a Bron Breakker en WWE

Sin embargo, en parte también, reconoce que todavía tiene mucho trabajo por hacer, como le dice en una reciente entrevista a talkSPORT:

«Tengo que ganarme el respeto de muchas personas, en el vestuario y cosas así también. Aún es temprano. Creo que este es el año de mi ascenso o de mi camino para convertirme en un jugador principal, pero ya veremos. Ha sido genial», comenta sobre su rápido progreso y su entusiasmo por mantenerlo. «He disfrutado el proceso de ser parte de Raw, y también tuve una pequeña racha en SmackDown, así que he estado en ambas marcas. Ha sido un gran comienzo, y solo tengo que seguir adelante, acumulando fechas y seguir trabajando«.

Embed from Getty Images

Asimismo, también le preguntan por si fue difícil elegir el pro wrestling en lugar del football, la WWE en vez de la NFL:

“No. Fue una de las decisiones más fáciles y mejores que he tomado. Esto es lo que siempre he soñado hacer y lo que siempre he querido hacer. Fue una elección fácil.”

¿Qué opinas del presente de Bron Breakker en WWE?

Embed from Getty Images