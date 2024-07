Bron Breakker considera que es tiempo de que los jóvenes de WWE den un paso adelante:

«Porque cuando entres al ring conmigo en SummerSlam, te voy a partir en dos para que desees no haberlo hecho nunca. Es hora de que la generación más joven tenga una oportunidad, de que los chicos jóvenes tengan una oportunidad aquí para demostrarse a sí mismos. Te lo voy a decir así, amigo. Tú eres el Kirby Smart para mi Nick Saban porque tuviste suerte una vez, pero nunca volverá a suceder».

► Bron Breakker quiere luchar con John Cena

Esas palabras del joven iban dirigidas especialmente a Sami Zayn, contra quien se disputará el Campeonato Intercontinental en SummerSlam en una revancha de Money in the Bank, donde el campeón demostró estar un nivel por encima del retador. Ahora, cualquier veterano podría sentirse aludido.

Por ejemplo, John Cena, que no solo tiene una larga carrera -tanto que está comenzando su recta final- sino que cuenta con 47 primaveras, por 40 de Zayn y 26 de Breakker. Y no solo eso, sino que Bron tiene el deseo de enfrentarlo, el cual comparte en Unlikely with Adrián Hernández:

«Sí, definitivamente. Creo que un enfrentamiento entre yo y John Cena sería increíble. Así que veremos qué pasa. No estoy seguro de cuál es su agenda o cuánto tiempo estará disponible, pero nunca se sabe».

Como hicimos en una nota anterior con él y Sami Zayn, cuando Bron Breakker estaba dando sus primeros pasos como luchador profesional en 2021, John Cena ya estaba enfocado en Hollywood y había vuelto únicamente de julio a septiembre a la WWE para, entre otras cosas, luchar con Roman Reigns por el Campeonato Universal en SummerSlam.

¿Te parece Bron Breakker un buen último rival para John Cena?

