Bron Breakker se sometió a cirugía y se perdería WrestleMania

Bron Breakker era uno de los favoritos a ganar el Royal Rumble 2026; sin embargo, fue eliminado en tan solo cinco segundos por Oba Femi, luego de que un hombre misterioso le propinara un pisotón justo antes de ingresar al ring. Eso tiró abajo todo el plan que The Vision venía trazando, quedándose fuera de WrestleMania 42 por el momento.

► Bron Breakker fue operado de una hernia

Cuando muchos cuestionaban la decisión de WWE de retirar a Bron Breakker tempraneramente del Royal Rumble, parece que esta situación ha tenido una explicación detrás, y es más grave de lo que aparente, ya que Dave Meltzer informó este domingo en la Actualización Diaria del Wrestling Observer que Breakker se sometió recientemente a una cirugía por una hernia grave. Hasta el momento, no se sabe cuánto tiempo estará de baja, pero podría estar fuera de WrestleMania 42.

«Bron Brekker se sometió a una cirugía por una hernia grave. No se sabe cuánto tiempo estará de baja».

Esta revelación añade un nuevo contexto a las últimas apariciones de Breakker, que ahora luce más como una estrategia de la WWE para sortear un problema médico legítimo, y que explica el hecho de que en los últimos días (ni siquiera en el Royal Rumble) se haya involucrado físicamente.

Meltzer también señaló que Breakker se sometió a su último examen físico durante el Royal Rumble varonil, entrando en segundo lugar.

En el RAW posterior al Royal rumble, Bron Breakker se mostró visiblemente enfurecido, destrozando la zona del ringside y enfrentándose directamente a los comentaristas, y su molestia llegó a tal punto que Adam Pearce tuvo que expulsarlo del edificio.

Es preciso señalar que, probablemente lo ocurrido en los últimos días sea una estrategia para sacar a Breakker de la televisión, y que incluso podría estar ligado a una suspensión en pantallas, para darle tiempo para que se recupere. En un dato no menor, habían surgido informes de que el ex Campeón NXT estaba planeado para ganar el Royal Rumble; sin embargo, esos planes cambiaron, y no descartamos de que esta reciente lesión tenga su culpa.