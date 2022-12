Bron Breakker no ha contado ni la mitad de historias que podría acerca de su familia. No olvidemos que su tío es Scott Steiner y su padre Rick Steiner. El Campeón NXT ha tenido la ocasión de compatir momentos con ellos en WWE. Quizá en un futuro vuelvan a hacerlo. De momento, el joven luchador sigue contando su propia historia alejado completamente de su linaje.

No obstante, en una reciente entrevita con WWE Alemania, Breakker daba a conocer una curiosa historia que compartió con su tío. Pero no tiene nada que ver con la lucha libre profesional. De hecho, tiene relación con su baile de graduación, una broma que quiso gastarle, y una época en la que consideraba a Scott un «hombre salvaje».

► Bron Breakker y el susto de Scott Steiner

“El tío Scotty es un hombre salvaje. Me ha asustado muchísimo un par de veces. Una vez, fui a su casa, era el baile de graduación o el regreso a casa, iba a hacer fotos en su casa y llegué en su Camaro. Era verde Hulk. Llegué con mi traje y corbata y todo puesto. Salgo y estoy gritando por él. No está por ningún lado, y estoy pensando: ‘su garaje está abierto, entraré allí y gritaré y veré si está en el sótano o algo así’. Entré, todas las luces estaban apagadas y él me asustó muchísimo. Él es chistoso».

Hablando de su familia, hay quienes se preguntan por qué Bron Breakker no mantuvo el apellido de su familia. Shawn Michaels explicaba no hace mucho que nunca tuvieron la intención de fingir que no es un Steiner.