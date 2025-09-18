Bron Breakker: «Quiero llegar a nivel de John Cena»

Bron Breakker habla de su intento de entrar a la NFL, su paso a la WWE y éxito actual, la lucha con The Usos en Wrestlepalooza, el legado familiar y IShowSpeed. Todo ello en una reciente visita a ESPN.

► En palabras de Bron Breakker

Carrera en football

«Jugué cuatro años en Kennesaw State y luego firmé en 2020 con los Ravens por un tiempo corto. Amé mi tiempo allí. Fue muy divertido, una gran organización, muy agradecido por la oportunidad.» «El football me enseñó disciplina y cultura de equipo que llevo conmigo todos los días. Nuestro lema en Kennesaw State era esfuerzo, actitud y dureza, y trato de usar ese mismo principio en WWE.» «También aprendí a manejar la presión de jugar en el escenario más grande, algo que es similar a enfrentarte al público en un ring de WWE.»

Sobre ingresar al negocio de la lucha libre

«No hubo presión por parte de mi papá o mi tío para entrar en el negocio familiar. Fue totalmente mi decisión.» «Crecí viendo la lucha libre y viendo lo que hacían mi familia y los productos actuales, y desde niño siempre fue mi sueño.» «Hay muchas similitudes entre el football y la lucha libre, especialmente en la mentalidad y la competencia uno a uno, aunque la lucha también tiene su parte de espectáculo.»

Sobre WWE y su experiencia actual

«Siento que WWE es más un ambiente de equipo ahora que en el pasado. Todo el mundo trabaja junto para crear el mejor producto televisivo posible. Ser parte de la facción liderada por Paul Heyman es increíble. Él es el mejor manager de todos los tiempos y me está ayudando a aprender y perfeccionar mi técnica para algún día estar al nivel de Cody Rhodes o John Cena. Seth Rollins también es una gran influencia dentro de la visión y organización de nuestra facción. Junto con mi compañero Bronson Reed, somos una fuerza a tener en cuenta.»

Sobre su famoso momento con IShowSpeed

«Fue un tackle en campo abierto, muy físico, y aunque probablemente se lastimó un poco, ganó mi respeto y el de todos. Al compararlo con el fútbol, sería como una penalización por golpear al pasador, pero algunas sanciones valen la pena, y esta definitivamente lo valió.»

Sobre los Usos y WrestlePalooza

«El sábado es la mayor prueba para nosotros. Los Usos son considerados uno de los mejores equipos en la historia, pero no me creo que sean los mejores porque no nos han vencido. Actualmente somos la fuerza más poderosa de WWE. Ganarle a los Usos significaría mucho para nosotros, y después iríamos por los títulos en parejas.»

The Future Is Now! pic.twitter.com/qo0EOqpE6O — Paul Heyman (@HeymanHustle) May 26, 2025

Sobre crecer en una familia de lucha libre

«Crecí en un hogar con mucha lucha libre. Soy el menor, tengo dos hermanos mayores y todos practicábamos deportes y wrestling. Podría decirse que era un hogar caótico, pero divertido.» «Algunas de las mejores facciones que recuerdo son las de mi familia, como los Steiner Brothers, y también la nWo. Cada grupo tenía algo único y era muy entretenido.»

Sobre sus futuros combates y grandes momentos

«Todavía no he grabado mis mejores combates porque estoy en crecimiento y perfeccionando mi técnica. Lo mejor de mí está por venir.» «Si tuviera que recomendar un gran combate a alguien que se inicia en la lucha libre, diría Roman Reigns vs. Cody Rhodes en WrestleMania; son clásicos de todos los tiempos.»