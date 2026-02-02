Bron Breakker: «Por fin WWE me dio una oportunidad»

Bron Breakker explica cómo Paul Heyman ha marcado su evolución y qué significa enfrentarse a CM Punk en WWE, habla de combates soñados, otros deportes y más. Todo ello en una reciente entrevista con ComingSoon.net. Cabe mencionarse que va a ser muy interesante lo que haga el joven luchador esta próxima noche en Monday Night Raw después de que un enmascarado lo atacara en el Royal Rumble y apenas pudiera participar.
► En palabras de Bron Breakker
Los videojuegos de lucha libre
“Antes jugaba bastante más, pero últimamente estoy tan ocupado que casi no tengo tiempo. Aun así, cuando puedo, intento echar alguna partida de vez en cuando. Recuerdo algunos juegos de Nintendo 64 que teníamos en casa, pero fuera de eso no jugué demasiado.”
Combate soñado contra leyendas del pasado
“Probablemente sería contra mi padre, mi tío o alguien como André el Gigante. Algo en esa línea.”
Pasado como atleta en tres deportes
“Eso se nota en mi trabajo cada semana. Me hizo más resistente, más entrenable y más crítico conmigo mismo. Son lecciones que aprendí en football, béisbol y lucha, y que aplico en mi vida diaria.”
WHO ATTACKED BRON BREAKKER?!? 😱@bronbreakkerwwe @HeymanHustle pic.twitter.com/UTrIw0edkz
— WWE (@WWE) February 2, 2026
Un combate ‘Three Stages of Hell’ ideal para él
“Empezaría con un combate normal, luego tendría que haber algo tipo dog collar match, y el último sería Hell in a Cell.”
Trabajar con Paul Heyman
“No hay una sola cosa concreta que haya aprendido, porque me ha ayudado en todo. Hemos trabajado mucho en los detalles de mi presentación, en cómo se ve todo lo que hago.”
Mostrar por fin su verdadero potencial en promos
“Todo lo que he hecho en los últimos meses ha estado esperando el momento adecuado para mostrárselo al mundo. Siempre fui capaz de hacerlo, pero la oportunidad no se había presentado hasta ahora. Esto soy yo. No estoy fingiendo ser otra cosa ni diciendo palabras de otra persona. Esto es auténticamente yo, y se nota.”
Enfrentarse verbalmente a CM Punk
“Esta es la primera oportunidad real que he tenido para demostrar que puedo hacerlo a un nivel alto. Ser yo mismo hace que el producto sea mejor, porque nadie sabe ser yo mejor que yo.”
CM Punk como referente en el micrófono
“En mi opinión, Punk es el mejor en promos de la historia. No creo que haya nadie mejor que él.”
Sobre por qué se considera el presente y no solo el futuro
“A todos les gusta llamarnos ‘el futuro’, pero lo que hemos hecho últimamente demuestra que no hay nadie ni siquiera cerca de nuestro nivel.”
El combate extremo que le gustaría tener
“Cambiaría mi combate por el Campeonato Mundial para hacerlo un Dumpster Match, meter a Punk en la basura donde pertenece y que se lo lleven para no tener que lidiar con él nunca más.”