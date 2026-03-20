Bron Breakker podría llegar a WrestleMania 42

Bron Breakker era uno de los favoritos a ganar el Royal Rumble 2026; sin embargo, fue eliminado en tan solo cinco segundos por Oba Femi, luego de que un hombre misterioso le propinara un pisotón justo antes de ingresar al ring. Eso tiró abajo todo el plan que The Vision venía trazando, mismos que sufieron otro gran revés cuando este lunes se confirmó su ausencia en el futuro previsible debido a una hernia que requirió de una cirugía y actualmente está en recuperación.

► Bron Breakker se recupera de una cirugía

A pesar de que los informes iniciales sugerían que Bron Breakker se podía perder WrestleMania 42, parece que ahora existe un gran optimismo dentro de la WWE sobre su regreso. Al respecto, un informe reciente de Fightful Select menciona que la compañía tiene la esperanza de que Breakker pueda regresar a tiempo, y ya se están preparando para ello.

«Una fuente de la televisión de la WWE expresó esta semana optimismo sobre el calendario de Breakker.»

Tras semanas de incertidumbre después de su cirugía de hernia de emergencia, la conversación ha pasado de la duda a la posibilidad. De hecho, según los informes, la WWE no solo espera su regreso, sino que se está preparando para ello. El informe señala que la WWE tiene un plan listo para Breakker en caso de que reciba el alta médica a tiempo para el evento.

«En lugar de descartarlo por completo de WrestleMania 42, la WWE mantiene la puerta abierta y tiene ideas creativas preparadas por si acaso está listo para volver.»

Esto surge después de que informes previos sugirieran que su combate contra Seth Rollins corría serio peligro tras la cirugía. Ahora, parece que ahora esto es una posibilidad considerando que «El Visionario» ya ha estado haciendo apariciones en pantallas recientemente, precisamente para molestar a Paul Heyman y lo que queda de The Vision. No obstante, Rollins tampoco se ha visto involucrado físicamente en ningún segmento desde que se ausentara por lesión.