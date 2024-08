En un momento, el Universo WWE se preguntó si el Campeón Intercontinental, Bron Breakker, podría ser un «Paul Heyman Guy». También en una ocasión el miembro del Salón de la Fama de la WWE Kevin Nash aconsejó que el luchador colaborara con Paul Heyman. Y si bien esto no ha ocurrido, «The Wise Man» viene siendo fundamental para Bron, quien no hace mucho decía: «Roman Reigns ha sido realmente genial. Paul Heyman. El vestuario me ha recibido con los brazos abiertos. Cualquier tipo de pregunta o duda que he tenido. CM Punk es otro. Todos han sido extremadamente acogedores conmigo, dispuestos a ayudar y emocionados por mí. Todos quieren ver a los demás hacerlo bien y tener éxito. Es algo genial».

► Bron Breakker de Paul Heyman y CM Punk

Más recientemente, hablando con Scott Fishman de TV Insider, el campeón daba continuidad a aquellas palabras:

«Lo estoy disfrutando mucho. Ha sido muy divertido. Estoy aprovechando el momento mientras está en auge. Estoy tratando de mantenerme en esto el mayor tiempo posible. Esto ha sido el resultado del apoyo de muchas personas. Paul Heyman ha sido una figura clave para mí en el roster principal. CM Punk también ha sido fundamental. Muchas personas han contribuido. Todo el vestuario ha sido muy útil de diferentes maneras. Desde que estoy aquí, ha sido increíble formar parte de todo».

No hemos hecho tanto hincapié en el «Best in the World» CM Punk porque realmente no se ha hablado tanto de él y Bron Breakker, que hasta ahora no se han cruzado en WWE, no obstante, no cabe duda de que sería espectacular que un día tuvieran una rivalidad. La verdad es que podrían tener una lucha impresionante en WrestleMania. Mientras, el oriundo de Chicago rivaliza con Drew McIntyre y el Campeón Intercontinental hace lo propio con Sami Zayn. Los cuatro deberían estar en Bash in Berlin, como en SummerSlam.

¿Qué piensas de Bron Breakker como Campeón Intercontinental? ¿Extrañas a Paul Heyman en WWE?

