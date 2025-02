Bron Breakker, el actual Campeón Intercontinental de WWE, tuvo una gran actuación en el Royal Rumble 2025. Entró en la posición 12 y durante sus 22 minutos en el cuadrilátero consiguió eliminar a tres oponentes: Carmelo Hayes, Santos Escobar y Otis; también participó en la eliminación del famoso streamer IShowSpeed pero acabó siendo el integrante de Alpha Academy el responsable. Eso sí, Bron se hizo viral aplicándole una lanza espectacular a Speed.

► Un gran futuro

Pero con todo ello Breakker no logró la victoria en la batalla real de 30 hombres. Algo que no fue ninguna sorpresa ya que nadie esperaba que así lo hiciera. Aunque esto no va a ser así por mucho tiempo si sigue creciendo como lo ha estado haciendo desde que puso un pie en la compañía. Eso lo sabe todo el mundo y lo expresa particularmente su compañero Luke Gallows en un episodio reciente de su podcast, Talk ‘n’ Shop, con Karl Anderson.

«Creo que ese habría sido un gran momento de consolidación para Bron Breakker, pero lo va a tener, está por llegar. Es un buen chico, es increíble, luce genial. Me recuerda a lo que… Siempre pienso en la lucha libre de esta manera: si el Drew Hankinson de 10 años en Northeast Elementary lo hubiera visto, habría dicho: ‘Oh, sí, esto es genial’. Y esa siempre es mi vara de medir».

«Si lo miro con los ojos de un niño, pensaría que es un luchador genial y que querría su figura de acción. Eso me hace pensar que, si mantiene la cabeza en su sitio, tendrá una carrera larga, súper genial y exitosa. Podría haber ganado anoche, pero no lo necesitaba porque su momento llegará más adelante«.

Su mejro amigo coincidió con él y mencionó que su hijo pequeño es un gran fanático de Breakker. También señaló que su hijo estaba emocionado al ver la impresionante lanza mencionada.