Bron Breakker lanza una advertencia a Sami Zayn

La disputa entre el Campeón Intercontinental WWE Sami Zayn y la estrella en ascenso Bron Breakker continúa calentándose, con Breakker atacando a Zayn para cerrar el episodio de Raw de anoche. Durante el programa, Breakker se consolidó nuevamente como el retador número uno al título que ostenta Zayn al derrotar a Ilja Dragunov en el primer combate de la noche.

► Bron Breakker hizo una analogía con el Fútbol Americano Universitario

Después de haber atacado al Campeón Intercontinental WWE, Bron Breakker estaba eufórico tras bastidores y fue entrevistado en exclusiva para WWE, donde realizó una advertencia a su rival de SummerSlam, al mismo tiempo que utilizó una analogía relacionada con el Fútbol Americano Universitario (NCAA).

«Es hora de que la generación más joven tenga una oportunidad. Te lo voy a decir así, hombre. Eres el Kirby Smart para mi Nick Saban, porque tuviste suerte una vez, pero nunca volverá a suceder».

Para tener un contexto, Nick Saban y Kirby Smart fueron entrenadores en jefe de fútbol americano universitario. Específicamente Saban entrenó a la Universidad de Alabama hasta el 2023, mientras que Smart fue un discípulo del primero (fue su coordinador defensivo) antes de pasar a ser entrenador en jefe de la Universidad de Georgia, y logró derrotar a Saban en el juego del Campeonato Nacional del 2021, aunque fue derrotado cuatro veces por este. Breakker jugó fútbol americano en la universidad, y tuvo un breve paso por la NFL en el 2020, antes de convertirse en luchador.

Bron Breakker se enfrentará a Sami Zayn el próximo 3 de agosto en SummerSlam, y buscará no solo el Campeonato Intercontinental WWE, sino también el desquite tras haber sido derrotado en Money in the Bank.