Bron Breakker estuvo tras bastidores en WWE RAW

Bron Breakker era uno de los favoritos a ganar el Royal Rumble 2026; sin embargo, fue eliminado en tan solo cinco segundos por Oba Femi, y 48 horas después se confirmó su ausencia en el futuro previsible debido a una hernia que requirió de una cirugía y actualmente está en recuperación.

► Bron Breakker no apareció en WWE RAW

Aunque recientemente se conoció que Bron Breakker había vuelto al WWE Performance Center para retomar los entrenaientos, el pasado lunes trascendió la noticia de que el luchador se encontraba en el reciento en donde se llevó a cabo la última edición de Monday Night Raw.

Tras las especulaciones iniciales sobre la presencia de una persona enmascarada en WWE Raw en el Madison Square Garden, que trascendió en redes sociales, una nueva actualización confirmó que Bron Breakker está efectivamente entre bastidores. Según informó PWInsider, Breakker llegó al recinto, generando expectativa en el Universo WWE en torno a su posible regreso.

«Bron Breaker está entre bastidores en Raw, PWInsider lo confirma. Llegó hace menos de una hora».

Sin embargo, Bron Breakker no fue parte de la reciente edición de WWE RAW, y la compañía decidió avanzar con los planes de WrestleMania en otra dirección, con Gunther apareciendo para estrangular a Seth Rollins y desafiarlo a WrestleMania 42, con lo cual pondría fin a las especulaciones en torno al regreso del ex Campeón NXT, quien probablemente no contó con el alta médica (como sí ocurrió con Rollins) para luchar en el gran evento, y quizás el motivo de su presencia en el recinto solo sirvió para tener una evaluación médica final.