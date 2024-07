Bron Breakker: «Es tiempo de los jóvenes en WWE»

Bron Breakker nació el 24 de octubre de 1997, tiene 26 años. Sami Zayn vino al mundo el 12 de julio de 1984, tiene 40 años. Cuando Breakker estaba dando sus primeros pasos como luchador profesional en 2021, Zayn venía de vencer a Kevin Owens en Hell in a Cell e iba camino de ganar por tercera vez el Campeonato Intercontinental antes de comenzar su celebrada historia con The Bloodline. A 23 de julio de 2024, Sami está en su cuarto reinado con el título, el cual defenderá contra Bron en SummerSlam.

Será sin duda una colisión de generaciones entre dos de los mejores representantes de cada una de ellas y el retador considera que ahora es el tiempo de que los jóvenes de WWE den un paso adelante en detrimento de los veteranos. Lo dijo en Raw Talk al término del programa del 22 tras atacar nuevamente al campeón.

«Esta noche le mostré al mundo lo que sucede cuando te subes al ring conmigo cuando estoy 100% concentrado. Soy el hombre más peligroso en ese vestuario. Ahora Sami Zayn, esto se acabó para ti, amigo. Se acabó. Todas las esperanzas y sueños que les das a estas personas cada semana sobre cómo aguantas una paliza y sigues levantándote una y otra vez y luchando por tu vida, toda esa esperanza se ha ido.

«Porque cuando entres al ring conmigo en SummerSlam, te voy a partir en dos para que desees no haberlo hecho nunca. Es hora de que la generación más joven tenga una oportunidad, de que los chicos jóvenes tengan una oportunidad aquí para demostrarse a sí mismos. Te lo voy a decir así, amigo. Tú eres el Kirby Smart para mi Nick Saban porque tuviste suerte una vez, pero nunca volverá a suceder».

¿Bron Breakker vencerá a Sami Zayn en SummerSlam?

