Bron Breakker enfrentará a Sami Zayn en SummerSlam

Buscando un retador al Campeonato Intercontinental, Ilja Dragunov se enfrentó a Bron Breakker, en lo que ya es un combate clásico entre ambos, pues se conocen bastante bien desde NXT.

Ambos chocarán después de que Sami Zayn y Dragunov fueran atacados por Reed la semana anterior en un duelo donde estaba en juego el título; sin embargo, para conocer al nuevo contendiente al cetro, se decidió que Reed podría buscar arrebatarle la oportunidad a Dragunov.

Y precisamente el Dragón Demente se lanzó con todo sobre su rival, esto pese a ser superado en peso y fuerza, pero las ganas de vengarse de Ilja hizo que no fuera un rival nada sencillo.

Drgunov resistió los fuertes ataques, incluso fue lanzado sobre el filo de la parte alta de uno de los postes sobre el estómago y las costillas.

HOLY F*CK! This was absolutely insane from Ilja Dragunov & Bron Breaker tonight! pic.twitter.com/R4GDOlFZwd

El combate fue bastante parejo, con ataques de un lado y otro sin que se viera un claro ganador. Sin embargo, Dragunov recibió un poderoso Spear en la ceja del ringy no pudo regresar al combate, por lo que Bron Breakker se convirtió en el retador de Sami Zayn para SummerSlam.

The ref stops the match after Bron Breakker hit this spear on Ilja Dragunov.

Nasty spear.#WWERAW pic.twitter.com/kTY6TpQwjj

— Fightful Wrestling (@Fightful) July 23, 2024