‘La Racha’ de victorias de que The Undertaker tenía en WrestleMania alcanzó hasta un total de 21 hasta romperse cuando Brock Lesnar lo venció en la edición 30. Fue una de las mayores sorpresas de la historia de la WWE. Todos esperaban que El Enterrador mantuviera sus triunfos en el evento más grande de todos de por vida. Pero al mismo tiempo aquellos tiempos de triunfos permanecen en la memoria colectiva con el mayor de los cariños.

► El final de ‘La Racha’

Pero justo el momento en que terminó fue terriblemente recibido, no tanto por las críticas que hubo, que también, sino por la tristeza de los fanáticos. Y entre ellos en ese entonces se encontraba un joven Bron Breakker, que contaba únicamente con 16 años de vida y al que todavía le faltaban siete para debutar como luchador, ocho para ser Campeón NXT y diez para ser (actualmente) el Campeón Intercontinental.

No Contest Wrestling podcast with O’Shea Jackson Jr. and TJ Jefferson lo entrevistó recientemente y él se acordó de ello así:

“Creo que cuando la lucha libre probablemente me rompió el corazón fue, probablemente, cuando terminó la racha. Oh, WrestleMania 30. Eso fue duro, amigo. Es una locura ver eso. Si miras ese clip de cuando sucedió, ¿sabes? Y la gente estaba — manos en la cabeza”. Breakker, que era un adolescente en ese momento, recuerda vívidamente la atmósfera en la arena esa noche. “Amigo, fue simplemente incómodo ahí dentro. Recuerdo también que, después de que él perdió, hubo como este silencio, simplemente ahí, y todos estaban como, ‘¿Qué diablos acaba de pasar?’”.

¿Cómo viviste tú el fin de ‘La Racha’?

Hablando de ambos luchadores, no hace mucho Undertaker elogiaba así a Bron:

“Es joven. Ni siquiera ha añarado la superficie de lo que va a hacer. Es tan atlético. Ya hace mejores promos que su tío y su papá. Va a ser especial. Él es especial. Como dije, apenas ha comenzado a arañar la superficie de lo que va a hacer. Va a ser un jugador por mucho tiempo.”