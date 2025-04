Con el hambre de un novato y la mentalidad de un campeón, Bron Breakker no solo sueña con la cima: está decidido a conquistarla. De momento, como presente Campeón Intercontinental de WWE, está ante su mayor desafío: defender el título contra Finn Bálor, Penta y Dominik Mysterio en WrestleMania 41.

Y sin duda luchar en el mayor evento de todos es un sueño hecho realidad para él, pero también tiene claro que es solo el comienzo de una carrera repleta de éxitos. Así lo expone en CBS Sports:

“Algo que siempre me ha marcado es lo que mi tío me decía: ‘Sé amable con la gente cuando subes, porque te los vas a encontrar cuando bajes’ . Es una gran verdad en este negocio. También me decía que lo disfrutara, porque pasa volando . Y tenía razón.”

So do they each have a 25% chance of winning at #WrestleMania? pic.twitter.com/Dpd6cfq3ti

— WWE (@WWE) April 8, 2025