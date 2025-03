Bron Breakker defenderá su título ante Penta en WWE RAW

Durante la edición de WWE RAW de la semana pasada, Bron Breakker defendió con éxito su Campeonato Intercontinental ante Finn Bálor, gracias a la ayuda involuntaria de Dominik Mysterio. Mysterio y Carlito atacaron a Breakker después del combate, pero para su sorpresa, Penta apareció a ayudarlo. Tras neutralizar la amenaza, Penta y Breakker tuvieron un careo antes de que el programa saliera del aire, sentando las bases para su próxima lucha por el título.

► Bron Breakker amenaza a Penta

Efectivamente, Adam Pearce, Gerente General de RAW, no perdió tiempo y en su cuenta de X anunció que Bron Breakker defenderá su Campeonato Intercontinental contra Penta este lunes en WWE RAW, que se llevará a cabo en Glasgow, Escocia. La semana pasada en Bruselas, Penta derrotó a Ludwig Kaiser en una lucha sin descalificación, y dejó en claro que irá tras el título de Breakker.

Bron Breakker no fue indiferente al anuncio y en un video publicado por WWE se refirió a este nuevo desafío, a la vez que se burló del mexicano porque cree que con una frase (Cero Miedo) y una serie de movimientos no conseguirá nada, lanzando un claro guiño a Jey Uso, a quien también derrotó hace unos meses para recuperar el Campeonato Intercontiental.

«¿Qué has hecho aquí en la WWE para ganarte el respeto del campeón? Porque, sinceramente, con todo el revuelo que te rodea, no me lo creo, lo veo a través de él. Me cuesta mirarte a los ojos y ver a un perro como yo, porque alguien que presiona el botón de ‘cero-miedo’ cada cinco segundos después de hacer cualquier cosa… no eres nada único para mí, solo otro tipo que hace un montón de movimientos que no significan nada. Ahora te lo ruego, por favor… por favor, muéstrame algo, muéstrale algo a la oficina, muéstrale al mundo que vales todo el dinero que gastamos en tu entrada, los fuegos artificiales y la pirotecnia cada semana para intentar convencerte.»

El reinado actual de Breakker comenzó con una victoria sobre Jey Uso en octubre. Desde entonces, ha disfrutado de exitosas defensas en Raw, así como en los eventos premium en vivo. Mientras tanto, Penta ha debutado con pie fuerte en WWE, acumulando victorias contra Ludwig Kaiser, Pete Dunne, Chad Gable y Grayson Waller, y ahora enfrentará el desafío más fuerte en su corta carrera.