Bron Breakker cada vez más cerca de la recuperación

Bron Breakker era uno de los favoritos a ganar el Royal Rumble 2026; sin embargo, fue eliminado en tan solo cinco segundos por Oba Femi, luego de que un hombre misterioso le propinara un pisotón justo antes de ingresar al ring. Eso tiró abajo todo el plan que The Vision venía trazando, mismos que sufieron otro gran revés cuando este lunes se confirmó su ausencia en el futuro previsible debido a una hernia que requirió de una cirugía y actualmente está en recuperación.

► Bron Breakker volverá a entrenar en el Performance Center

Durante la última semana se especuló con el hecho de que Bron Breakker podría ya estar apto para WrestleMania 42, lo cual ya era una gran noticia en relación a los reportes iniciales, por lo que el plan que WWE tenía en marcha podría continuar. A esto, se le agrega un informe reciente de PWInsider que da cuenta de que el ex Campeón NXT estará en el Performance Center a partir de la próxima semana para continuar con su rehabilitacion, ya incluyendo la parte física.

«Se espera que Bron Breaker se presente en el WWE Performance Center la próxima semana como parte del proceso para obtener la autorización necesaria para regresar al ring.»

Lo anterior no significa que Bron Breakker cuente con el alta médica para competir o de que ya está fijo para WrestleMania 42, pero sí es un gran avance en torno a esa dirección; no obstante, a menos de un mes para el evento, WWE tendrá que ser bastante preciso y estar completamente seguro de que el luchador esté 100% recuperado para involucrarse físicamente en el evento.