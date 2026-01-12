Bron Breakker ataca a Dragon Lee, Penta y… Adam Pearce

La lucha por parejas prometía intensidad, pero nadie anticipaba que terminaría convertida en un caos y no solo para sus participantes, sino para la misma autoridad de Raw. Más allá del resultado oficial, el foco terminó puesto en Bron Breakker, quien con acciones directas y sin medir consecuencias dejó claro que está dispuesto a cruzar cualquier límite para imponer respeto.

Penta y Austin Theory iniciaron el encuentro con intercambio ágil, pero pronto Dragon Lee y Bronson Reed elevaron la intensidad con fuerza bruta y castigo constante. The Vision logró aislar a Lee durante varios minutos, usando relevos y ataques combinados para desgastarlo, mientras el público se mantenía expectante.

El panorama cambió cuando Penta recibió el relevo y encendió el combate con ofensiva aérea y superkicks que sacaron a Theory del ring. Dragon Lee se lanzó con un tope sobre Theory y Logan Paul, provocando la reacción inmediata e inesperada.

► Momentos claves

Fue entonces cuando Bron Breakker apareció de la nada y partió a Dragon Lee con una devastadora spear, causando la descalificación. Lejos de detenerse, Breakker entró al ring para aplicar otra spear sobre Penta, desatando el caos total.

Adam Pearce llegó para recriminar a Breakker, pero éste casi lo golpea, aunque fue detenido por los integrantes de The Vision.

► ¿Qué pasará ahora?

Tras encarar físicamente al Gerente General, Adam Pearce suspendió a Bron Breakker de forma indefinida. Sin embargo, la intervención de Paul Heyman dejó abierta la polémica, insinuando que el conflicto apenas comienza y que las consecuencias podrían escalar aún más.