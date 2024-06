Bron Breakker e Ilja Dragunov se enfrentarán en el próximo WWE RAW después de que «The Mad Dragon» defendiera a Ricochet del ataque de «The Golden Child» durante el episodo del 3 de junio en un combate que quizá dentro de no mucho tiempo se de por un campeonato en un Premium Live Event.

► Bron Breakker a Ilja Dragunov

A falta de una semana de que se vean las caras, al término de este reciente show de la marca roja, Breakker envía un mensaje a Dragunov:

«Miren, esta noche, tuve que dar un ejemplo con Ricochet. No solo para Adam Pearce, sino para el mundo, porque esto es lo que pasa cuando haces cosas estúpidas. Como dice Pat McAfee todo el tiempo, como un tonto audaz que es Adam Pearce por no ponerme en el torneo Rey del Ring. Ahora, en cuanto a Ilja Dragunov, por atacarme después del combate… Hace un par de semanas, Ilja, dijiste que yo era el niño dorado, que esa no es la definición de intensidad. Bueno, tengo que dártelo.

«Eres uno de los mejores luchadores del mundo, pero ser el niño dorado no es más intenso que tú gritando falsamente a la cámara cada semana y conteniendo la respiración hasta que tu cara se ponga morada. Ahora, ¿por qué no te haces un favor esta semana? Ve a casa, habla con tu entrenador de dieta, 190 libras, come tus Wheaties, haz tus flexiones de un brazo y el resto de tus estúpidos ejercicios, porque va a necesitar todo eso y más para prepararte para vencerme, porque solo hay un tipo rudo en WWE, solo hay uno más malo que el mal, solo hay un perro, y ese soy yo.»