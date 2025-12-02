Bron Breakker se convierte en retador al Campeonato Mundial de Peso Completo de CM Punk

La tensión en RAW se disparó cuando Paul Heyman apareció junto a Bron Breakker y Bronson Reed en backstage para exigir que Adam Pearce reconociera un hecho clave: Breakker cubrió al propio al Campeón Mundial, CM Punk

durante WarGames, por lo que —según Heyman— ese momento debía convertirlo en el retador oficial al Campeonato Mundial de Peso Completo.

Heyman, fiel a su estilo, negó tener relación alguna con el misterioso encapuchado que atacó al campeón en Survivor Series, pero aseguró que había “otro asunto más importante” que discutir.

El ambiente se volvió aún más denso cuando The Vision —Heyman, Breakker Bronson Reed— entró al ring acompañado por Logan Paul. Entre abucheos, Heyman reconoció la labor de Brock Lesnar y Drew McIntyre en WarGames, pero insistió en dar crédito a quienes, según él, representan el futuro inmediato de WWE. En ese momento confirmó lo inevitable: el 5 de enero, CM Punk defenderá su título ante Bron Breakker.

► Bron Breakker manda un mensaje directo al campeón

Breakker tomó el micrófono y se aseguró molesto por el nivel mostrado por CM Punk: “Demasiado fácil de doblegar”, dijo sin titubear. También tuvo tiempo para lanzar un dardo a Seth Rollins, recordando que “su esposa es más relevante que él”.

Finalmente, Breakker acusó a Punk de haber intentado romperle el cuello en WarGames. Y con la misma intensidad con la que dominó la noche, aseguró que el 5 de enero acabará con él: su título, su salud y su carrera. Arrojó el micrófono contra la lona y abandonó el ring bajo una mezcla de abucheos y sorpresa, dejando clara su intención de destronar al autoproclamado “Best in the World”.

► ¿Qué pasará ahora?

Todo se encamina a un choque directo entre CM Punk y Bron Breakker, un duelo donde la juventud y explosividad del retador podría poner en verdaderos aprietos al veterano campeón.

Además, la duda sobre quién fue el encapuchado sigue vigente, pues parece que nadie sabe su identidad realmente.