Brody King y Bandido se proclaman Campeones de Parejas AEW

En un enfrentamiento lleno de intensidad, adrenalina y sorpresas, Brodido (Brody King y Bandido) logró imponerse y conquistar el campeonato al derrotar a The Hurt Syndicate (Bobby Lashley y Shelton Benjamin) y FTR (Cash Wheeler y Dax Harwood) en una triple amenaza que cautivó al público.

Desde el primer campanazo, la acción fue incesante. FTR se lanzó sobre Lashley mientras Brodido centraba sus ataques en Benjamin. Posteriormente, las cosas cambiaron y Bandido, a pesar de enfrentar a uno de los luchadores más dominantes de AEW, Bobby Lashley, mostró su fuerza y agilidad, mientras Brody King castigaba con azotones y golpes potentes a los miembros de FTR.

Shelton Benjamin respondió con su dominio técnico, aplicando suplexs alemanes sobre Harwood, Wheeler y King, pero los rivales no se quedaron atrás: Wheeler y King volaron sobre el Hurt Syndicate en impresionantes topes, provocando la euforia del público. Bandido brilló con un Super Fallaway Slam suicida sobre Cash Wheeler y todos los demás, generando cánticos de entre los aficionados apoyando a los luchadores. Lashley intentó recuperar el control con un Spear sobre King, pero la lucha tomó un giro inesperado.

En medio del caos, irrumpieron encapuchados para atacar al Hurt Syndicate, revelándose como Ricochet y los Gates of Agony, quienes buscaban alterar la contienda. Sin embargo, Brodido mostró gran coordinación y resiliencia; Bandido y Brody King combinaron maniobras aéreas y ataques estratégicos para mantener el dominio, culminando la lucha con un toque de espaldas de Bandido sobre Dax Harwood, sellando la victoria y proclamándose nuevos campeones.