Brody King y Bandido retienen el Campeonato de Parejas AEW

La dupla formada por Brody King y Bandido, defendió con éxito los Campeonatos Mundiales de Parejas ante los retadores Death Riders, Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta.

El combate arrancó con gran velocidad gracias a Bandido, que castigó a Yuta con una combinación de movimientos rápidos y patadas. La intensidad subió cuando Claudio y Brody intercambiaron potentes golpes en el centro del ring. Brodido dominó con trabajo en equipo hasta que Castagnoli frenó a Bandido con un Backbreaker, dando pie a un periodo de control de los Death Riders.

Bandido logró recuperar terreno con un Código Rojo y la entrada de King cambió el rumbo, arrasando con sus rivales. Sin embargo, la balanza volvió a inclinarse cuando Marina, desde ringside, intervino para distraer al árbitro. Esto permitió que Jon Moxley apareciera y atacara a Brody King, preparando el terreno para que Claudio y Yuta conectaran su ofensiva conjunta.

Cuando parecía que los retadores tenían la victoria asegurada, Darby Allin irrumpió para frenar a Moxley con un ataque sorpresa, neutralizando al miembro más peligroso del Blackpool Combat Club. La distracción fue clave: Brody castigó a sus rivales con antebrazos y Bandido cerró la lucha aplicando su devastador 21 Plex sobre Wheeler Yuta para la cuenta de tres.

Con esta victoria, Brodido consolida su posición como campeones, buscando nuevos retos para combates próximos.

► Darby Allin persigue a Jon Moxley

Antes de la lucha, Darby había enfrentado y dejado fuera de combate a Gabe Kidd, aliado cercano de Moxley. Previamente, Allin lanzó un desafío directo a Jon Moxley, quien, lejos de responder, decidió huir.