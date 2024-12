David Finlay, actual poseedor del Campeonato Global de Peso Completo IWGP, lanzó un desafío abierto para el 5 de enero en el magno evento «Wrestle Dynasty» en el Tokyo Dome.

► Brody King respondió al desafío de David Finlay

Y la respuesta no tardó en llegar a través de un video donde el miembro de House of Black y estrella de All Elite Wrestling, Brody King, aceptó este reto del líder del Bullet Club War Dogs.

En su mensaje, King señaló:

Te has consolidado como uno de los hombres más peligrosos de New Japan Pro Wrestling. De tu cadáver, tomaste las piezas descartadas y construiste una dinastía. El 5 de enero, en Wrestle Dynasty, tomaré tu dinastía y la convertiré de nuevo en un cadáver. David Finlay, tus War Dogs son solo ladridos. Este perro muerde.

https://x.com/njpwglobal/status/1864651301587697705

David Finlay expondrá por quinta vez el Campeonato Global de Peso Completo IWGP el 4 de enero en Wrestle Kingdom 18, también en el Tokyo Dome, ante Yota Tsuji. En un arrebato de confianza, Finlay declaró que retendría su cetro y al día siguiente lo pondría en juego ante quien se atreviera a enfrentarlo.

Mientras tanto, Brody King participa en el torneo AEW Continental Classic, que concluirá el fin de semana previo a Wrestle Dynasty. Ayer, 4 de diciembre, King fue derrotado por Claudio Castagnoli dentro de esta competencia.