Jon Moxley, el Campeón Mundial y nuevo poder en AEW, los ejecutivos y Campeones Mundiales en Parejas The Young Bucks, la estrella en ascenso Darby Allin que algunos ven como la futura cara de la compañía… Cada visión es distinta. Y Brody King también tiene la suya. Lo comparte en Sportskeeda WrestleBinge mientras la House of Black, el trío que forma con Malakai Black y Buddy Matthews, sin olvidar a la lesionada Julia Hart, hace historia como el que más victorias ha logrado hasta ahora en la historia de la casa Élite.

► Una visión propia de AEW

«Supongo que la respuesta corta sería no [risas]. Siempre he ido contra la corriente. Siempre he sido de los que, si me dices una cosa, haré lo contrario. El hecho de que obtengan cosas sin merecerlas, que les den cosas a otros que no las merecen, es muy interesante la forma en que hacen las cosas. Porque siento que va en contra del ethos que tenían cuando empezaron AEW, y va en contra de cómo se abrieron camino en la lucha libre profesional. Es interesante ver esta versión actual de The Elite y cuál es su objetivo al final del día, cómo ven la compañía. Pero tampoco veo la compañía de la misma manera que Jon Moxley la ve. No la veo como la ve Darby Allin. Tengo mi propia perspectiva, y aunque coincide más con algunas personas, nunca voy a ver exactamente la imagen que otra persona ve.»

Efectivamente podría decirse que los hermanos Matthew y Nicholas Jackson se convirtieron en lo que juraron destruir, haciendo referencia a ‘Star Wars’. Y hablando de ellos y del líder del Blackpool Combat Club, va a ser realmente interesante cuando ambos poderes se vean obligados a enfrentarse.