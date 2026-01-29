Brody King enfrentará a MJF para buscar una lucha titular

Brody King dejó claro que no piensa apartarse del camino rumbo al Campeonato Mundial AEW. El poderoso exintegrante del House of Black confrontó directamente al campeón, MJF, y logró pactar un combate eliminatorio que podría colocarlo como retador oficial al título máximo de la empresa.

El segmento comenzó con la salida de MJF al ring, quien tomó el micrófono con su habitual tono provocador, pero fue rápidamente interrumpido por la presencia de King. Lejos de intimidarse, el campeón optó por burlarse del entorno del retador, mencionando a Bandido, Malakai Black y Buddy Matthews, antes de lanzar una serie de comentarios despectivos con la intención de desestabilizarlo.

► MJF provocó a Brody King

MJF incluso intentó menospreciar a King ofreciéndole convertirse en su aliado, asegurando que podría pagarle bien y “mejorar su imagen”, dejando en claro que no lo veía como una amenaza real. Para el campeón, el sueño de Brody King de conquistar el Campeonato AEW no era más que una ilusión, calificándolo como un simple seguidor sin liderazgo propio.

MJF on Brody King: “Never in my life have I met a liberal man who looks more like a Nazi” BRODY KING COULDN’T HOLD IN HIS LAUGHTER😭😭😭😭 #AEW #AEWDynamite pic.twitter.com/t4N36MnYzJ — Self Made AO 💫 (@KXNGAO) January 29, 2026

La respuesta de King fue directa y sin rodeos. El luchador aseguró que no sigue a nadie y que, a diferencia de MJF, él sí entiende el valor de la lealtad y la amistad. Además, reveló que ya había hablado con Tony Khan respecto a su intención de competir por el campeonato, y que la mejor opción para demostrarlo era enfrentarse cara a cara con el monarca.

► Brody King enfrentará a MJF por una lucha eliminatoria

Fue entonces cuando se confirmó que ambos se medirán en un combate eliminatorio. King sentenció que derrotará a MJF para ganarse la oportunidad titular y demostrar que puede convertirse en el líder que AEW necesita, elevando la tensión rumbo a un duelo que podría cambiar el panorama de la división estelar.