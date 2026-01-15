Jon Cruz, mejor conocido para los fans de México por ser el manager de los rudos de AEW, fue programado en un mano a mano con Brody King. Al ser un aliado de MJF, King tenía que destruirlo para evitar que le causara problemas a Bandido.

► Momentos clave

Básicamente la lucha fue una masacre. Poco más de un minuto duró la golpiza que King le dio a Cruz, hasta que decidió tener misericordia y lo terminó con un brutal martinete.

► ¿Y ahora qué?

King aprovechó el tiempo que le quedó libre para desearle suerte a Bandido, esperando que pueda derrotar a MJF y se convierta en doble campeón mundial, sumando el título AEW la de ROH, que ya poseé.

Lo que causó preocupación entre los fans es que luego dijo que sería un honor enfrentarlo por el título AEW una vez que lo tenga.