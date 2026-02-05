Brody King buscará el Campeonato Mundial AEW ante MJF

MJF se midió ante Brody King en un duelo que prometía intensidad, pero que terminó resolviéndose mucho más rápido de lo esperado.

Antes siquiera de que ambos pudieran entrar en ritmo, la presencia de Hangman Adam Page alteró por completo el desarrollo del enfrentamiento.

► Momentos claves

La distracción del excampeón fue suficiente para que King tomara ventaja inmediata. El enorme luchador atrapó a MJF con un mataleón apoyado en las cuerdas y, sin darle espacio para reaccionar, lo devolvió al centro del ring. Acto seguido, se lanzó con una bala de cañón que dejó sin aire a su rival.

Con Maxwell visiblemente superado, Brody no dudó en rematar la faena. Ejecutó su movimiento final para conseguir la cuenta de tres en cuestión de segundos, firmando una victoria tan dominante como sorpresiva que cambia el panorama rumbo a los próximos eventos de AEW.

► ¿Qué pasará ahora?

Gracias a este triunfo, Brody King se ganó el derecho de retar a MJF por el Campeonato Mundial en AEW Grand Slam Australia.

Tras la lucha, Andrade El Ídolo apareció para atacar a King, aunque sin lograr derribarlo. Hangman regresó para emparejar la situación, y la escena concluyó con Brody posando con el campeonato máximo, dejando claro que la batalla por la cima de AEW apenas comienza.