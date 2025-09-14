Brodido defenderán el título de duplas de AEW en una lucha de escaleras

por
Bandido

Uno de esos emparejamientos aparentemente aleatorios que se dan en la lucha libre ha acabado por convertirse en uno de los equipos más atractivos de ver hoy día: Brodido. Y AEW quiere sacarle todo el jugo posible.

Tras retener sus cinturones este pasado viernes en el CMLL ante Galeón Fantasma, Brody King y Bandido deberán afrontar su primer reto titular bajo PPV en All Out 2025, como supimos ayer durante Collision. 

Y el compromiso no será simple, porque Brodido defenderán sus estatus en una lucha de escaleras frente a tres parejas a definir mediante choques clasificatorios que tendrán lugar la próxima semana en Dynamite y Collision (ambos shows con la denominación de September To Remember). Por una parte, The Young Bucks se medirán a Gunn Club (Juice Robinson y Austin Gunn). Por otra, JetSpeed (Kevin Knight y Mike Bailey) irán contra Luchasaurus y Kip Sabian. Y como tercer enfrentamiento, Hechicero y Josh Alexander harán lo propio con Top Flight (Dante y Darius Martin). 

© Consejo Mundial de Lucha Libre

 

► Cartel de AEW All Out 2025

Mientras, la lucha a tres bandas por el Campeonato Unificado AEW que veremos en All Out 2025 ya tiene concretados dos participantes, Kazuchika Okada y Konosuke Takeshita, luego de que estos vencieran a Michael Oku y Anthony Bowens, respectivamente. El tercer contendiente saldrá de un duelo entre The Beast Mortos y Máscara Dorada programado para el miércoles

Además, anoche supimos que Mark Briscoe y MJF tendrán revancha en All Out 2025 mediante un combate de mesas y tachuelas.

A continuación, todo lo que AEW ha hecho oficial hasta ahora para AEW All Out 2025, a celebrarse el 20 de septiembre desde la Scotiabank Arena de Toronto (Ontario, Canadá). 

 

 

Rafael Indi | @rafael_indi

