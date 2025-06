«Brócoli» Lesnar: Hulk Hogan y la bestia de WWE

The Hardy Boyz, Shawn Stasiak o Rob Van Dam fueron realmente algunos de los primeros rivales de Brock Lesnar en la WWE. Pero quizá también podría considerarse así a Hulk Hogan ya que con él tuvo su segundo combate en SmackDown. El 8 de agosto de 2002, ambos colisionaron en la marca azul en un mano a mano donde Lesnar se convirtió en retador al Campeonato WWE, el cual ganaría a The Rock en SummerSlam.

«The Hulkster» fue entrevistado recientemente en Forbes y dio curiosos detalles acerca de su relación al comienzo con «The Beast Incarnate»:

«Recuerdo cuando Brock Lesnar llegó por primera vez a la WWE. Me tocó enfrentarlo primero, y créeme, no fue ningún paseo. Luché contra él probablemente unas 10 o 12 veces (estaría hablando de combates de los que no existen registros).

«Recuerdo estar en el Madison Square Garden, y la única forma en que conseguí que se relajara un poco conmigo fue diciéndole: ‘Está bien, Brócoli.’ Lo llamaba Brócoli en vez de Brock Lesnar. Le decía: ‘Si sigues haciendo estas cosas, vas a terminar aquí solo’. Así que, finalmente, logré que simplemente se dejara llevar, que era lo que hacíamos en esa época.

«Vi cómo su personalidad empezaba a desarrollarse. Lo vi entrar al ring como un monstruo, lanzarse, agarrar una pierna, derribar al tipo y dominarlo como una mula del gobierno. Y al mismo tiempo, podía transformarse en este personaje loco, desbordante de entretenimiento. Lo que en el mundo de la lucha libre llamamos un buen ‘worker’: alguien con quien puedes trabajar todas las noches sin que te rompa el cuello o te deje lisiado.

«Cuando lo enfrenté por primera vez, no era así. Era como un tren de carga pasándote por encima.»