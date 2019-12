Brock Lesnar sigue siendo el Campeón WWE aunque ya casi nadie lo recuerde. Ese es el motivo por el que todos se preguntan no ya cuándo volverá a defender su título, sino cuándo volverá a televisión. La pregunta puede que quede resuelta en este artículos según los últimos rumores que nos llegan desde los Estados Unidos. Todo parece indicar que Brock Lesnar volverá a la acción a principios del 2020, pero, ¿cuál es la fecha exacta?

► Brock Lesnar muy cerca de regresar al ring

Nos quedan unos cuatro meses hasta WrestleMania 36, los cuatro meses más exigentes de todo el año si hablamos en términos tanto logísticos para la compañía como físicos para las Superestrellas. WWE tira la casa por la ventana y contará con todos sus efectivos incluido Brock Lesnar de quien se comenta que tendría su próximo combate en el Royal Rumble 2020 que se disputará en el Minute Maid Park de Houston, Texas, el próximo 27 de enero. De todas formas no vayamos a echar las campanas al vuelo ya que también se comenta que el combate no sería por el título mundial de la compañía.

Pero lo que sí parece claro es que no enfrentará a Caín Velásquez. Si finalmente Brock Lesnar no defiende el título en el Royal Rumble será algo extremadamente raro ya que siempre lo ha hecho en sus ultimas apariciones como campeón. Cabe reseñar que un combate de Lesnar siempre es noticia, siempre es un combate de «La Bestia» que con eso ya debe bastarnos, pero en términos deportivos, regresar al ring y no poner el título en juego sería considerado casi como una afrenta por parte del Universo WWE.

Una de las opciones que se baraja para que Lesnar no ponga el título en juego es que participe en el combate de treinta hombres, que sea uno más en el Royal Rumble 2020, aunque esto quizás, a priori, no tenga mucho sentido ya que al ganador se le concede la oportunidad de luchar por el título. Por otro lado, si los rumores son ciertos y Roman Reigns gana el Royal Rumble 2020 tendría que enfrentarse a «The Fiend» Bray Wyatt, como campeón de Smackdown, y no a Brock Lesnar campeón en la marca Raw, con lo cual Brock sí que podría participar en el la Batalla Real.

► ¿Cómo han sido las últimas apariciones de Brock Lesnar?

En el mes de Octubre Brock Lesnar sorprendió a todos destronando a Kofi Kingston como campeón de WWE, no por haber conseguido la victoria, sino por la manera en la que lo hizo, en poco más de 6 segundos. Tras esta victoria, y la posterior irrupción en escena de Caín Velásquez, comenzó una rivalidad «exprés» que les llevó a ambos a enfrentarse en el show especial de WWE en los Emiratos Árabes, Crown Jewel 2019, donde Velásquez acabaría lesionándose en su rodilla izquierda. A día de hoy sigue sin aparecer sobre el cuadrilátero.

Posteriormente vimos a Brock Lesnar intercambiar emboscadas con Rey Mysterio, semana sí y semana también en Raw, con el propósito de realizar un nuevo combate con el título mundial en juego ante el mexicano en Survivor Series. Este combate estuvo marcado por la aparición de Dominik al haberse considerado como un «combate sin reglas». En aquella ocasión Brock Lesnar no se dejó intimidar por la superioridad numérica y familia de Rey Mysterio y Dominik, y se llevó la victoria en un angustioso final cuando todo parecía indicar que tendríamos nuevo campeón mundial de WWE.

Ya queda menos para saber si los rumores de regreso de Brock Lesnar a WWE en enero son reales