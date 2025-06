Brock Lesnar y Big Show: de enemigos a hermanos en WWE

Brock Lesnar revela detalles explosivos sobre su relación con The Big Show a lo largo de los años siendo compañeros en la WWE. Antes, es interesante hacer dos apuntes.

El primero, no son declaraciones recientes del «Beast Incarnate» sino que provienen de su autobiografía, Death Clutch: My Story of Determination, Domination, and Survival, que fue publicada en 2012.

El segundo es que ambos luchadores compartieron el cuadrilátero en 87 ocasiones, entre las cuales destacan cuando «The World’s Largest Athlete» ganó el Campeonato WWE en Survivor Series 2002 o la vez que los dos rompieron el ring.

► Brock Lesnar y Big Show

«Conocí a Show cuando todavía estaba en Louisville, y no es que hiciéramos buena química de inmediato. Había molestado a Vince o a alguien porque no estaba en forma, y lo enviaron al territorio de desarrollo como castigo. Era un gigante de hombre, más de dos metros de altura y más de 230 kilos, pero Vince quería que sus luchadores ‘se vieran bien’. Nadie paga por ver a un par de gordos rodando por el ring.

«Yo estaba en Louisville para aprender el negocio, y me lo tomaba muy en serio. Quería llegar al roster principal y a los grandes cheques lo antes posible. Cuando Show fue degradado a Louisville, miraba a los que entrenábamos ahí como si fuéramos gusanos. Estaba de mal humor desde el primer día porque tenía que bajar de peso, y todos en el campamento le tenían miedo. Todos menos yo. «No me intimidaba Show, aunque me llevaba casi una cabeza y más de 90 kilos. Un día se lo dejé claro. Estábamos entrenando y entramos al ring. Él pensó que yo era solo otro deportista tonto y novato que iba a asustarse con él, pero lo derribé con una doble pierna y lo hice rendirse. Mantuve la presión porque no me gustaba su actitud de superioridad. Ese día me gané su respeto.

«Otro día, estaba intimidando a todos, y decidí devolvérsela. Se enojó y me dijo: ‘Voy a volver a los eventos principales, ganando millones, y tú vas a seguir aquí en Louisville armando el ring’. «Cuando llegué a lo grande, me aseguré de recordarle esos momentos. Apenas empezamos a trabajar juntos, le dije: ‘¿Te acuerdas de Louisville, cuando dijiste—’ y me interrumpió con un ‘¡Ya sé a dónde vas con esto, y que te jodan!’.

«Aun así, seguí torturando al grandulón… y mientras lo hacía, lo provocaba: ‘¿No te tiré al suelo delante de todos también?’ Me reía. Pero me cae bien Show. Resultó ser una de las mejores personas con las que puedes estar. «Lloró cuando le dije a todos que me iba de WWE. Es un tipo super amable y sentimental, atrapado en ese cuerpo enorme. Y eso no debe ser fácil. Yo pesaba 140 kilos de músculo, y ya era pesado cargar con eso. Imagínate sumar 90 kilos más de masa no tan magra, y unos 25 cm más de altura.

«Amaba trabajar con Show porque, igual que con Undertaker, estaba en el ring con alguien a quien incluso yo llamaría un monstruo. Muchos me ven a mí como un monstruo, pero Big Show lo es de verdad, así que no me molestaba recibir golpes de él. La diferencia entre trabajar con Taker y con Show, además del misticismo de Undertaker, era que Show realmente pesaba 230 kilos. No era un número inventado. ¡Levantarte a ese tipo dolía! «El combate en Survivor Series fue simple. Le hice un F-5 a Show, pero Paul revelaba que me había ‘traicionado’ al interrumpir la cuenta del árbitro. Un minuto después, perdía el título. Yo era el ‘heel’ más grande en WWE, y me acababan de robar. El público sabía que mi personaje iría por venganza, lo que me convirtió en un ‘babyface’. No es que me volviera bueno, solo iba a golpear a los tipos por los que la gente pagaba por verme golpear.

«Una noche en Sudáfrica, Show y yo estábamos en el evento principal. Llevábamos meses trabajando juntos y ya teníamos una lucha sencilla que hacíamos cada noche. Paul salía al ring, encendía al público, y yo llegaba, lanzaba a Show por los aires, él respondía, yo lo remataba con un F-5, y luego le hacía un F-5 a Paul. Al público le encantaba. Yo también lo disfrutaba. No había problemas. Hasta esa noche. Justo antes del combate, Show se acercó a donde me estaba vistiendo, fumando un cigarro. Eso ya es gracioso, porque ese cigarro en su mano parecía un palillo de dientes. Odio los cigarros, pero él no lo sabía. Le pedí que lo apagara, y luego me dijo: ‘Hey Brock, cambiemos la lucha esta noche.’ Estábamos al otro lado del mundo. En Sudáfrica. Teníamos una fórmula que funcionaba. ¿Para qué cambiarla? Show se enojó y me decía: ‘¡Yo soy el veterano, soy el heel, yo llamo la lucha!’.

We can now look forward to the first chapter of the Brock Lesnar vs Big Show rivalry. #SD2002 pic.twitter.com/pMig1whrPB — AJW⭕️🇨🇦 (@AJWRichman) September 28, 2024

«No lo podía creer. Le dije: ‘Haz lo que quieras, solo dilo en el ring.’ Así que ahí tienes a este gigante refunfuñando rumbo al ring. Pero apenas entré, lo agarré y empecé a suplexearlo por todo el lugar. Trató de atacarme en una esquina, pero esquivé, le tomé la cintura, y cuando uní mis manos, ya sabía lo que venía. Gritaba ‘¡No no no!’ pero no lo escuché. Lo lancé por el ring, y todavía puedo oír el golpe cuando cayó.» «Antes de que se levantara, corrí, lo agarré otra vez y lo lancé varias veces más. Aprendió la lección. Después de eso, nos llevamos genial. Volaba por él cuando llegaba su parte de dominar. Show a veces me sacaba de quicio, pero nunca pude odiarlo. Estoy seguro de que yo también lo molestaba, especialmente cuando llevé a un enano a cenar una noche. Por cierto, Big Show le tiene fobia a los enanos. No sé por qué. Así que para fastidiarlo, llevé a uno… que le robaba mordidas de su hamburguesa.»

I still marvel at the strength of Brock Lesnar. Here he is, hitting a running Powerbomb on a 500lb giant. Big Show’s head just bounced off the mat like a basketball. Gee Whiz. pic.twitter.com/3UBLSXVXpk — Allan (@allan_cheapshot) April 17, 2022