Brock Lesnar vs. Omos: ¿Idea de Vince McMahon?

El hecho de que WWE hiciera oficial que Omos luchará contra Brock Lesnar en WrestleMania 39, siendo esta la lucha más grande de la corta carrera del gigante, ha causado mucha molestia en la mayoría de los aficionados. Es más, esto hizo que muchos empezaran a creer que esta clase de luchas, solamente podría ser programada por Vince McMahon.

Y eso hizo que la semana pasada, hubiera reportes que indicaban que Vince McMahon podría haber regresado a la dirección creativa de WWE. Aunque esta información se desmintió poco después, quedó en el aire el hecho de que tal vez McMahon sí podría tener cierta injerencia a nivel creativo de WWE, más allá que de su regreso a ser Presidente de la empresa y de la Junta Directiva tenga como principal objetivo el vender WWE.

Analizamos: ¿Realmente Vince McMahon programó Brock Lesnar vs. Omos en WrestleMania 39?

Ahora, ha salido una información que si bien luce bastante interesante, proviene de una fuente que no es vista de manera general de forma confiable, pues en el pasado, si bien ha tenido aciertos, ha tenido más fallos en sus reportes, por lo que hay que tomar la siguiente información con pinzas, pues la reporta Wrestle Votes.

I’m told the highly anticipated, very compelling (🙃🥸) Brock Lesnar vs Omos WrestleMania matchup was the idea of one specific, powerful person who pushed it through. pic.twitter.com/VpcdEFsLzJ — WrestleVotes (@WrestleVotes) March 1, 2023

“Me dijeron que el ‘muy anticipado’ y ‘muy convincente’ combate de Brock Lesnar vs. Omos en WrestleMania fue la idea de una persona poderosa en específico, que hizo todo para llevarlo a cabo”.

Incluso, algunos fans van más allá de la línea de este reporte, y opinan sin mucho fundamento:

I wouldn't be shocked at all. But at least Bobby and bray has the potential to be okay at least. Brock and omos is taker/Gonzalez levels — THE AMERICAN PIPE DREAM (@Osotofye23) March 1, 2023

— Créeme, tampoco se detuvo al programar solo esa lucha. Bray Wyatt vs. Bobby Lashley también fue su idea, y no me sorprendería si lo de Lita y Trish Stratus también lo fue.

— No me sorprendería en absoluto. Pero, al menos Bobby vs. Bray tiene el potencial de ser una buena lucha. Brock vs. Omos será un combate al nivel de The Undertaker y el Gigante González.

Hay que tener en cuenta que el propio Triple H ha asegurado, tanto en medios como a los luchadores, que escucharía lo que McMahon le tuviera que decir a nivel creativo. Sin embargo, por otra parte, Sean Ross Sapp de Fightful Select señala que Brock Lesnar vs. Omos se programó para WrestleMania 39 como casi que última opción creativa para el ex Campeón Universal WWE.

Fightful señala que no ha podido confirmar que esta lucha, en efecto, haya sido programada por McMahon, pero que sí saben que a Lesnar se le propuso varios rivales hasta llegar a definirse a Omos. Este es el reporte:

“Como uno se puede imaginar, Bobby Lashley también estaba sobre la mesa para ser un posible rival de Brock Lesnar para WrestleMania. No sabemos qué pasó que hizo que esa lucha se descartara, pero eso llevó a una lucha de Bobby Lashley vs. Bray Wyatt, quien también fue propuesto como posible rival de Lesnar.

“Además de Omos, había otro nombre que era un rival de reemplazo, pero no se tuvo en cuenta a este nombre desconocido como parte de los planes creativos. Y. además, Gunther también estaba en una lsita como posible oponente de Brock Lesnar.

“Su nombre estuvo desde el 21 de noviembre, de camino a Survivor Series. No se dio ninguna razón por la cual esta lucha fue descartada. También se nos dijo que, de cualquier manera, nunca se mencionó al Campeonato Intercontinental WWE, y no se esperaba que este título fuera parte de la lucha entre Lashley y Lesnar.

“Sumado a esto, se nos ha revelado que ‘Stone Cold’ Steve Austin era el oponente planeado originalmente para Brock Lesnar en WrestleMania 39, pero Austin rechazó el combate.

“Finalmente, podemos confirmar que Brock Lesnar rechazó personalmente el plan del equipo creativo de WWE de que luchara en contra de Bray Wyatt en WrestleMania Hollywood. Por otro lado, fue él mismo que escogió a Omos como su oponente para el magno evento”.

Así las cosas, si bien queda la duda de si McMahon programó Omos vs. Brock Lesnar, ya se sabe que fue el propio Lesnar quien aprobó que el gigante nigeriano fuera su rival en la próxima WrestleMania. Analistas como Ernesto Ocampo, Editor en Jefe de SÚPER LUCHAS, señala:

“El próximo año Gunther puede vencer a Brock Lesnar y empezar su camino por título mundial. Omos vs. Brock Lesnar, al menos tendrá un F5 para el gigante, lo cual se verá visualmente impresionante”.