Brock Lesnar vs. Oba Femi, posible lucha para WrestleMania 42

Aunque hace unos días reportamos aquí en SÚPER LUCHAS que, según información dada por Dave Meltzer en el Wrestling Observer Newsletter, se esperaba que Brock Lesnar regresara a WWE en el Royal Rumble 2026 desde Arabia Saudita, para que en medio de la lucha, iniciara su rivalidad con Gunther de cara a una gran lucha en WrestleMania 42.

Esto, pues teniendo en cuenta que ha habido rumores de que Brock Lesnar es otra de las grandes Superestrellas que desea retirarse en este 2026 o a más tardar, en el 2027. Sin embargo, parece ser que los planes habrían cambiado.

► Oba Femi y Gunther , posibles rivales para Brock Lesnar en WWE WrestleMania 42

Y es que, en medio del Royal Rumble, Lesnar tuvo fue un inesperado careo con otro luchador muy fuerte y de gran tamaño físico como lo es Oba Femi, la nueva Superestrella del elenco estelar de WWE, tras un paso dominante por NXT.

Y, de acuerdo con lo dicho por Meltzer en la más reciente edición del Wrestling Observer Radio, habría posibilidades de que la nueva dirección creativa para WrestleMania sea una gran lucha entre Brock Lesnar y Oba Femi, aunque, faltando todavía dos meses para el gran show de shows, todavía no hay nada totalmente decidido por parte de Triple H. Estas fueron las palabras de Meltzer:

“El combate entre Oba Femi y Brock Lesnar no está garantizado para WrestleMania 42. Por cierto, esa lucha n oestá confirmada en un 100 por cierto… Ese combate está lejos de ser oficial.

«WWE todavía no ha dado luz verde y nada está completamente definido tras bambalinas. Podría suceder, no estoy diciendo que no vaya a pasar. Lo único que digo es que me informaron que este combate entre Lesnar y Oba Femi no está cerrado al 100 por ciento”.

Recordemos que Oba Femi apareció como número uno en el Rumble, logrando dominar allí durante 39 minutos, hasta que Lesnar lo eliminó luego de unos buenos intercambios de golpes y súplex.