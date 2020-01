Brock Lesnar vs Matt Riddle: Represalias y molestia de WWE

Brock Lesnar vs Matt Riddle podría darse en un futuro en un encordado de WWE. La estrella de NXT ha dicho muchas veces que tiene la intención de retirar al Campeón WWE. Pero debe tener cuidado porque podría ocurrir lo contrario. Aquí podría aplicarse eso de: «Cuidado con lo que deseas». Fuera cual fuera el resultado, podemos adelantar con total seguridad que sería una gran rivalidad y un enorme combate, digno de WrestleMania. Pero si nos atenemos a lo ocurrido entre ambos entre bastidores de Royal Rumble 2020 eso nunca va a ocurrir.

Nunca va a ocurrir porque alguien dentro de la empresa le contó a TalkSPORT que eso es lo que «La Bestia Encarnada» le dijo a Riddle. Pero ahora no queremos centrarnos en eso, sino en que esa misma fuente señaló que la decepcionante participación del luchador de la marca amarilla en la campal del PPV no fue una represalia de la compañía. Y puede que no lo fuera, pero Dave Meltzer aporta otro punto de vista.

En el reciente episodio de Wrestling Observer Radio, el editor del WON reporta que el ambiente está «muy caldeado» en torno a Riddle y que su participación en el Rumble pudo haber sido «para darle una lección».

Meltzer no va más allá, ni tampoco confirma que fuera una represalia, pero sí indica que podría haberlo sido, por lo que el primer informe podría no estar totalmente en lo cierto. Puede que pronto sepamos más pero mientras tanto siempre está bien conocer todos los ángulos de una historia. Esto es todo lo que sabemos por ahora del altercado que ambos luchadores tuvieron el fin de semana pasado durante el evento. Y con el tiempo veremos si de verdad nunca se enfrentan o Lesnar cambia de idea.

En una actualización, Riddle comentó esto recientemente:

After #BROyalRumble, things coulda went better 😉. But tomorrow night on #WWENXT, the bro gonna be back on Cloud 9 after the #BROserweights clinch our #NXTTakeOver spot. #DustyCup

— matthew riddle (@SuperKingofBros) January 29, 2020