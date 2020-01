Antes de la leyenda Conor McGregor, hubo dos hombres que ayudaron a establecer, dar fama y popularizar las MMA a nivel mundial. Sus nombres son Brock Lesnar y Fedor Emelianenko, quienes lamentablemente nunca se vieron las caras en un combate de MMA.

Brock Lesnar vs Fedor Emelianenko hubiera sido uno de las peleas más rentables, y estaba casi todo listo para que tuviera lugar. ¿Qué falló? Varios años después Dana White, Presidente de la UFC, lo confirma.

► Brock Lesnar vs Fedor Emelianenko

En una entrevista con White, el portal web de la UFC le preguntó cuál era la pelea de MMA que nunca pudo pactar y por la que se sentía mal de no haberlo logrado:

«La única pelea que quería hacer y que nunca se hizo fue Brock Lesnar vs Fedor Emelianenko. Íbamos a hacerla en el Texas Stadium. Pero no pude llegar a un acuerdo con Fedor, así que nunca sucedió».

Ya en 2013 White había revelado la historia, pero vale la pena recuperarla:

«Estuvimos en conversaciones serias y profundas con Emelianenko en enero de 2013. Estuvimos demasiado cerca de firmarlo. Eso fue justo antes de que su padre muriera. Luego su padre falleció y todo terminó. Dijo que quería pasar el resto de su vida con su familia y que su carrera en las MMA estaba acabada. Entonces Brock Lesnar dijo que él también no peleaba más«.

La realidad es que el atractivo de Lesnar vs Emelianenko llegó a seducir hasta al magnate Simon Kelly Inoki, quien en 2012 reveló que quería promover ese combate, pero no en un octágono de MMA, sino en NJPW bajo la modalidad de lucha libre.

La primera vez que se habló de Lesnar vs Emelianenko, Estados Unidos vs Rusia, fue en 2009 y hasta en el 2016 Rizin se ofreció a hacerla realidad, pero ya es imposible que ocurra, pues Fedor nunca llegará a UFC, ya que triunfa en Bellator MMA y está cerca del retiro, y Lesnar nunca peleará en otra empresa de MMA que no sea esta.