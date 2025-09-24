¿Brock Lesnar vs Bron Breakker en WrestleMania 42?

Con Brock Lesnar terminando, aparentemente, su carrera en WWE, y Bron Breakker escalando hacia la cima todavía, se diría que podrían nunca enfrentarse. O puede que sí. No hoy ni mañana pero quizá suceda más pronto de lo que puede pensarse.

► ¿Brock Lesnar vs Bron Breakker?

Hace unas horas hablábamos de WrestleMania 42 informando que los boletos alcanzan los 9 mil dólares. Y es que los fanáticos ya están comprando y haciendo planes para estar en el Allegiant Stadium en Las Vegas en 2026. Aunque no se ha confirmado ninguna lucha.

Y falta mucho para que el cartel empiece a tomar forma. Sin embargo, aquí entra la novedad que traemos de la mano de nuestros compañeros de Bodyslam. Según indican, la WWE ya estaría pensando, valorando, imaginando, ese tremendo choque de trenes.

“Ha habido muchas conversaciones internas recientemente sobre una posible lucha entre Bron Breakker y Brock Lesnar en el futuro, y una fuente señaló que muy bien podría terminar realizándose en WrestleMania 42 en Las Vegas.”

¿Te gustaría que esa lucha se diera? ¿Crees que ambas Superestrellas terminarán enfrentándose?