Brock Lesnar y The Rock compartieron el encordado en tres ocasiones en la WWE. La primera fue en el evento Global Warning del 10 de agosto de 2002, cuando La Roca retuvo el Campeonato Indiscutible en una lucha de tres que contó también con Triple H. La segunda ue en SummerSlam del mismo año, cuando «La Bestia Encarnada» le ganó el título. Y la tercera fue en un house show el 15 de marzo de 2003 en un mano a mano que ganó Dwayne Johnson. Curiosamente, los dos se fueron de la compañía en 2004.

► Brock Lesnar, agradecido con The Rock

Hoy hablamos de ambos nuevamente para descubrir que Brock Lesnar siempre estará agradecido con The Rock. Lo cuenta en su autobiografia, ‘DEATH CLUTCH: My Story of Determination, Domination, and Survival’. La misma fue publicada en 2011. Quizá algunos de nuestros lectores ya conozcan estas palabras pues ha pasado mucho tiempo desde que se pusieron en el papel. Tanto que no hablan de la segunda estapa que está viviendo actualmente Lesnar como Superestrella, desde que volviera en 2012.

«Siempre apreciaré lo que Dwayne hizo por mí y mi familia. No sé con cuántos otros muchachos Dwayne habría estado feliz de perder de manera limpia, pero lo hizo por mí porque sabía que podía llevar la antorcha de la compañía hasta que la recuperara. No fue un regalo, fueron negocios».

Y hablando de volver, todavía no hay nada oficial pero se sigue esperando con ganas que The Rock vuelva a WWE en 2023. No para luchar contra Brock Lesnar, aunque sería tremendo.

¿Os gustaron las veces que Brock Lesnar y The Rock trabajaron juntos en la WWE?